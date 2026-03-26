Латвия задействовала Т-55 на учениях «Яростный волк»

Латвия задействовала один из трех Т-55АМ2 на учениях НАТО «Яростный волк»

Вооруженные силы Латвии задействовали танк Т-55АМ2 в ходе учений НАТО Furious wolf-26 («Яростный волк»). На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Повернутые на войне».

На снимке показан один из трех Т-55АМ2, которые Чехия передала Латвии в 1999 году. Модификация танка, разработанного в 1950-е годы, отличается дополнительной защитой корпуса и башни. Машина получила дымовые гранатометы, двигатель V-55АМ2 мощностью 620 лошадиных сил и устройство лазерной подсветки 1К13БОМ.

Базовый Т-55 начали эксплуатировать в конце 1950-х годов. Машина с двигателем мощностью 580 лошадиных сил получила нарезную пушку калибра 100 миллиметров, которую дополняли пулеметы калибров 12,7 и 7,62 миллиметра.

В феврале в зоне СВО заметили редкий танк Т-55АМ. Эти машины несут блоки дополнительной защиты на башне, которые из-за характерной формы называли «бровями Ильича» — в честь генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Защитные конструкции содержат бронепластины и пенополиуретан.