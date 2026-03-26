Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:44, 26 марта 2026Мир

Лавров назвал условие прекращения конфликта в Иране

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Прекращение агрессии со стороны США является ключом к урегулированию конфликта в Иране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телекомпании France Télévisions.

«В последнее время наши арабские друзья стали говорить, что это две войны (...) Мне трудно разделить такую логику, потому что первопричина — американо-израильская агрессия — всегда является ключом к урегулированию», — назвал условие Лавров.

Ранее сообщалось, что Иран готов развернуть более одного миллиона бойцов в случае наземного вторжения США в Исламскую Республику. Как уточняется, в случае вторжения США сражаться против американской армии готовы не только подготовленные иранские военнослужащие, но и молодежь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана

    Лавров рассказал об отношениях Путина и Макрона

    Лавров высказался о снятии санкций с России

    Лавров прокомментировал планы Британии и Франции передать Украине ядерное оружие

    Лавров заявил о попытке рейдерского захвата российских нефтяных компаний

    Лавров прокомментировал ситуацию с российскими нефтяными танкерами

    Очевидцы вспомнили бегство зрителей с первого легального концерта группы «Кино»

    Британская армия выведет из эксплуатации Land Rover

    Мошенники нацелились на одну категорию покупателей на маркетплейсах

    Лавров сделал жесткое заявление о Зеленском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok