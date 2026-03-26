Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:34, 26 марта 2026Интернет и СМИ

Малышева призвала послать рак

Врач Елена Малышева призвала сказать раку: «Да пошел ты!»
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Врач и телеведущая Елена Малышева призвала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале послать рак. Выпуск доступен на сайте телеканала.

В студию программы пригласили людей, заболевших раком. Одна из девушек, которой диагностировали онкологическое заболевание молочной железы, заявила, что к болезни следует относиться как к одному из жизненных этапов, «перешагнуть» через нее, махнуть рукой и идти дальше.

Малышева согласилась с позицией героини передачи и обратилась к другому гостю программы Константину, недавно узнавшему о том, что у него рак почки. «Это жизнь. Долгая. Она будет отличаться, потому что будет лечение, но она будет такая же счастливая. Вот на это надо настроиться. И, как сказали наши девчонки, сказать раку: "Да пошел ты!"» — добавила врач.

Ранее Малышева пристыдила полную гостью «Жить здорово!». Она также предрекла женщине инсульт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok