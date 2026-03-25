Малышева пристыдила полную зрительницу ее программы и предрекла ей инсульт

Малышева предсказала инсульт у полной гостьи программы «Жить здорово!»

Врач и телеведущая Елена Малышева пристыдила полную гостью передачи «Жить здорово!» на Первом канале и предрекла инсульт. Выпуск доступен на сайте телеканала.

В рубрике программы, посвященной пользе инфракрасной сауны, участвовала женщина по имени Елена с лишним весом. Малышева предположила, что у нее может быть высокое давление, и посоветовала зрительнице ходить в инфракрасную сауну, так как она помогает снизить этот показатель. «Понятно, что у Лены прогноз — инсульт, потому что она гипертоник наверняка», — также добавила доктор.

Малышева также отметила, что из-за веса у женщины есть и другие проблемы. «Я видела, как вы встаете. Вы еле встали», — добавила ведущая.

