Малышева напугала беременную гостью программы «Жить здорово!»

Врач Малышева заявила, что при родах дома существует риск маточного кровотечения

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредила беременную женщину об опасности домашних родов. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Гостьей программы стала многодетная мать Даниэла, которая рассказала, что собирается рожать четвертого ребенка дома вместе с доулой. Ее решение раскритиковала Малышева. Она заявила, что при домашних родах существует риск маточного кровотечения — смертельно опасного осложнения.

Услышав ее слова, гостья передачи испугалась и спросила, может ли это случиться с женщиной, которая не прошла все необходимые обследования. Малышева ответила, что с маточным кровотечением может столкнуться любая женщина. «Период родов дома уже прошел. Почему были созданы больницы и роддома? Чтобы уменьшить смертность рожениц и увеличить выживаемость младенцев», — объяснил ее коллега Герман Гандельман.

Малышева призвала Даниэлу не рисковать здоровьем и рожать в больнице. «Я думала, что УЗИ и обследования многое мне гарантируют. (...) А получается, что исход может оказаться неожиданным», — подытожила гостья программы.

Ранее Малышева в эфире «Жить здорово!» пристыдила женщину за ответ на вопрос. Гостью передачи спросили, что она делает при рвоте и жидком стуле.