Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:30, 21 февраля 2026Интернет и СМИ

Малышева пристыдила ответившую на вопрос о поносе женщину

Врач Малышева пристыдила женщину, принимающую уголь при поносе
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Врач и телеведущая Елена Малышева пристыдила гостью программы «Жить здорово!» на Первом канале после ее ответа на вопрос о поносе. Выпуск доступен на сайте телеканала.

В одной из рубрик программы, посвященной лечению желудочно-кишечной инфекции, у гостьи, перенесшей это заболевание, спросили, что она делает при рвоте и жидком стуле. Участница передачи ответила, что в таких случаях принимает активированный уголь.

«Господи, откуда они все это берут, откуда этот уголь вообще? (...) Кишечник и так раздражен, у вас понос, а вы ему уголька еще поддали. Но уголь — это и есть уголь», — возмутилась Малышева. Она заверила, что он на самом деле только усиливает раздражение желудочно-кишечного тракта.

Ранее Малышева обратилась к россиянам, не делающим прививки от гриппа. Она призвала их опомниться и заявила, что в них мутирует вирус гриппа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия заняла Карповку в ДНР

    «Оно вернулось, а затем снова улетело». Зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Европейские бизнесмены испугались отмены пошлин Трампа

    В Германии призвали к созданию нового европейского порядка с участием России

    В «ЛизаАлерт» раскрыли главную ошибку родителей при пропаже ребенка

    Мошенники блокируют айфоны россиян через VPN на фоне ограничения Telegram

    Россиянам раскрыли связь чая и деменции

    Российских фигуристов не допустили к чемпионату мира

    Малышева пристыдила ответившую на вопрос о поносе женщину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok