Малышева пристыдила ответившую на вопрос о поносе женщину

Врач Малышева пристыдила женщину, принимающую уголь при поносе

Врач и телеведущая Елена Малышева пристыдила гостью программы «Жить здорово!» на Первом канале после ее ответа на вопрос о поносе. Выпуск доступен на сайте телеканала.

В одной из рубрик программы, посвященной лечению желудочно-кишечной инфекции, у гостьи, перенесшей это заболевание, спросили, что она делает при рвоте и жидком стуле. Участница передачи ответила, что в таких случаях принимает активированный уголь.

«Господи, откуда они все это берут, откуда этот уголь вообще? (...) Кишечник и так раздражен, у вас понос, а вы ему уголька еще поддали. Но уголь — это и есть уголь», — возмутилась Малышева. Она заверила, что он на самом деле только усиливает раздражение желудочно-кишечного тракта.

