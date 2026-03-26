Медведь напал на работавшую в поле женщину

В Индии медведь вышел за пределы заповедника и ранил 40-летнюю женщину

40-летняя жительница Индии Бабита Деви стала жертвой медведя. Об этом пишет Times of India.

Хищник напал на женщину, когда она работала в поле сахарного тростника. Медведь вышел за пределы заповедника Валмики, где обычно охотился, и набрел на беззащитную фермершу. Услышав крики Деви, находившиеся поблизости люди бросились ей на помощь и смогли прогнать зверя.

Медведь успел серьезно ранить женщину, поэтому ее срочно доставили в больницу. После произошедшего местные жители заметили, что дикие животные стали слишком часто выходить к деревням из заповедника. Чиновники призвали их быть более внимательными во время работы в полях.

Ранее сообщалось, что в США медведь напал на женщину, выгуливавшую собаку у себя во дворе. Она смогла убежать от него вместе с питомцем, несмотря на полученные травмы.