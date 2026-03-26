02:44, 26 марта 2026

Михалков поблагодарил Путина за возвращение Михаила Ефремова на сцену

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков поблагодарил российского лидера Владимира Путина за возвращение актера Михаила Ефремова на сцену. Об этом он сказал в ходе заседания Совета при президенте РФ по культуре, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Именно благодаря Вам, Владимир Владимирович, сегодня на сцене новую жизнь обрел Миша Ефремов», — сказал он. Михалков также пригласил главу государства посмотреть спектакль с Ефремовым и с его дочерью Анной.

Вечером 25 марта Ефремов сыграл в постановке театра «Мастерская "12" Никиты Михалкова». Он вышел на сцену впервые за более чем пять лет.

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за ДТП, которое произошло в Москве в июне 2020 года. Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого получил травмы, несовместимые с жизнью. 9 апреля 2025 года Ефремов вышел из колонии в Белгородской области по условно-досрочному освобождению.

