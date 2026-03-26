Москвичей предупредили о начале сезона дождей

«Метеовести»: В столичном регионе начинается «сезон дождей»

В столичном регионе начинается «сезон дождей», предупредили синоптики «Метеовестей».

Сильными и продолжительными осадки не будут, однако голубое небо сменит облачное, местами пройдут небольшие дожди. В пятницу, 27 марта, столичный регион заденет приходящий из района Средней Волги южный циклон. Облаков в небе станет больше, и местами, преимущественно в восточной половине территории, пройдут небольшие дожди. В Москве они возможны ближе к вечеру. При этом температура будет относительно высокой — плюс 11-13 градусов Цельсия.

В субботу, 28 марта, небольшие дожди наиболее вероятны в южной половине региона. Днем ожидается плюс 13-15 градусов Цельсия. В воскресенье, 29 марта, дожди возьмут паузу. При этом станет еще теплее — после полудня столбики термометров поднимутся до плюс 14-16 градусов.

В начале следующей недели в столицу придет новый циклон: облака уплотнятся, заморосят дожди, похолодает на 2-3 градуса. Днем столбики термометров покажут плюс 11-13 градусов. В конце месяца ожидается преимущественно облачная погода, с небольшим дождями и температурой близкой к 15-градусной отметке.

