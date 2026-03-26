05:00, 26 марта 2026

Мужчин предупредили об опасности популярного способа продлить половой акт

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Уролог Антон Чепкий предупредил, что популярный у мужчин способ продлить половой акт может представлять серьезную опасность для здоровья. На эту тему он высказался в интервью для YouTube-канала руководительницы клиники превентивной медицины LIFE DROPS Евгении Беловой.

Чепкий подчеркнул, что если мужчина для продления полового акта переключается на посторонние мысли, то может пропасть эрекция. В результате секс для него останется незавершенным, даже если партнерша успела получить оргазм, пояснил доктор.

«Это может привести к тазовой боли фактически, то есть к неприятным ощущениям, потому что не произошло семяизвержение, не произошло опорожнение, а там внутри все напряжено и готово было к извержению», — рассказал врач. Если подобные ситуации случаются регулярно, то у мужчины существенно повышается риск возникновения хронической боли, добавил он.

Ранее сексолог Сюзанна Вайс перечислила полезные для потенции продукты. Качественной эрекции, по ее словам, можно достичь благодаря шпинату.

