07:00, 26 марта 2026

Насильник ночью проник в дом и залез в постель к девочке

Никита Савин
Фото: Vladimir Tretyakov / Shutterstock / Fotodom  

В США мужчина ночью проник в чужой дом и забрался в постель к ребенку. Об этом сообщает NJ.com.

Инцидент произошел в субботу, 21 марта, в округе Берген, штат Нью-Джерси. Около трех часов ночи преступник залез через окно в ванную комнату. Затем вошел в спальню девочки, снял штаны, забрался в ее постель, начал душить и пытался изнасиловать. Ребенок стал отбиваться, это услышали родители, прибежали и скрутили мужчину.

Им оказался 36-летний Джермин Фордайс. Мужчину обвинили в проникновении в чужое жилище, нападении и попытке изнасилования ребенка при отягчающих обстоятельствах. Он находится в тюрьме без права выхода под залог. Насильник нанял себе адвоката, но тот отказался комментировать дело для прессы.

В ноябре 2025 года сообщалось, что в Таиланде курьеры спасли таксистку от пассажира-насильника. Молодой человек избил ее и попытался задушить.

