Названа идеальная для Ирана стратегия борьбы с США

Востоковед Бочаров: Иран успешно ведет оборонительную войну против США

Иран успешно ведет оборонительную войну против США, и для Исламской Республики было бы было эффективно выдерживать эту тактику боевых действий. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

В частности, эксперт прокомментировал заявления иранских экспертов о готовности устроить высадку в Бахрейне или Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). По его словам, такой сценарий будет противоречить оборонительной тактике.

Даже если у Тегерана и есть возможности [высадиться в ОАЭ или Бахрейне], он ведет оборонительную войну. В этом ему помогает географический фактор Иван Бочаров востоковед, программный менеджер РСМД

Особое внимание Бочаров обратил на ситуацию вокруг Ормузского пролива. По его словам, Тегеран смог за счет выгодного местоположения блокировать пролив, обеспечив себе свободу действий.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Исламская Республика разрешила проходить через Ормузский пролив судам, принадлежащим государствам, которые считает дружественными. К таким странам, в частности, относятся Россия, Китай, Ирак, Индия и Пакистан.