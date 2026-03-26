Названы опасные для Ирана последствия при вторжении в ОАЭ

Востоковед Бочаров: Высадка Ирана в ОАЭ политически опасна для Тегерана

Гипотетическая высадка Ирана в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) или Бахрейне политически опасна для Тегерана, так как может мобилизовать США и их союзников в регионе. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«У США появилось бы обоснование, чтобы объединить и своего избирателя перед лицом иранской угрозы, и, возможно, даже международное сообщество. Тогда удалось бы сыграть на антииранских настроениях», — указал исследователь.

Бочаров подчеркнул, что Иран сейчас обладает преимуществами, так как ведет боевые действия в обороне, успешно перекрывая Ормузский пролив. Однако он указал, что переход к наступательным действиям может лишь стать для США оправданием дальше вести боевые действия против Исламской Республики.

25 марта иранский аналитик по вопросам национальной безопасности Мортеза Симиари заявил, что если США допустят какую-либо ошибку, то Иран готов захватить береговые линии ОАЭ и Бахрейна, чтобы изменить региональный ландшафт. Кроме того, Telegram-канал NAYA со ссылкой на высокопоставленные источники сообщил, что Иран собирается отказаться от политики сдержанности, которую проводил в отношении ОАЭ.