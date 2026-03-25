17:14, 25 марта 2026Мир

В Иране пригрозили захватом территорий двух стран из-за действий США

Симиари: Иран готов захватить береговые линии ОАЭ и Бахрейна из-за ошибки США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Muhammad Hamed / Reuters

Если США допустят какую-либо ошибку, Иран готов захватить береговые линии ОАЭ и Бахрейна и изменить региональный ландшафт. Об этом заявил иранский аналитик по вопросам национальной безопасности Мортеза Симиари, его слова приводит Middle East Eye.

«На повестке дня выход к берегам ОАЭ и Бахрейна», — предупредил аналитик.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Министерство войны США планирует развернуть около 3000 десантников на Ближнем Востоке.

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Исламская Республика внимательно следит за всеми передвижениям США на Ближнем Востоке, включая переброску войск. Он призвал не испытывать решимость Ирана защищать свою землю.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

