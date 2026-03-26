13:36, 26 марта 2026Путешествия

Непогода сорвала отпуск российским туристам в Египте

Shot: Российские туристы не могут полноценно отдохнуть в Египте из-за непогоды
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал SHOT

Непогода в Египте сорвала отпуск российским туристам, которые уже вторую неделю не могут полноценно отдохнуть. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, из-за сильного ветра и дождей отдыхающим посоветовали не покидать отели, не гулять по их территориям и не купаться в бассейнах. Кроме того, из-за разгула стихии в аэропорту Хургады задержали более 15 рейсов, один был отменен. За последние сутки семь самолетов вылетели в Москву с задержкой.

Ранее сообщалось, что россияне начали эвакуироваться с пляжей в Египте из-за сильнейшей за несколько лет песчаной бури. Все запланированные экскурсии были отменены.

