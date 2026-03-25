22:36, 25 марта 2026Мир

Орбан заявил об опасном превращении Венгрии

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Венгрия оказалась полем деятельности для украинских спецслужб, так как действующая власть в Будапеште является препятствием для воплощения планов провоенных и проукраинских европейских политиков. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, пишет РИА Новости.

«Это показывает, что на кону этих выборов стоит нечто большее, чем Венгрия. Они приезжают сюда не ради наших прекрасных глаз, а потому что точно знают, что сегодня в Европе борются две силы: антивоенные и провоенные», — отметил Орбан.

Как отметил политик, Венгрия представляет собой «непреодолимое препятствие для проукраинских европейских сил, стремящихся к войне». Их страну, по словам Орбана, нельзя втянуть в конфликт, поскольку она оказалась живым примером, представленным для стран Европы: если государство «хочет остаться вне войны», то просто нужно этого захотеть.

Премьер добавил, что Киев остался без денег после того, как Соединенные Штаты прекратили ему помогать. Выплаты взяли на себя европейские союзники, однако у европейцев тоже нет денег, поэтому они берут кредиты, которые придется выплачивать уже следующим поколениям, указал он.

Ранее Виктор Орбан жестко высказался об Украине, отметив, что Венгрия не поддастся террору Киева. По его словам, страна не допустит шантажа и угроз в свой адрес.

