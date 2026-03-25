Орбан жестко высказался об Украине

Орбан заявил, что Венгрия не поддастся террору Украины

Украина является террористическим государством, и Венгрия ей не поддастся. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, его цитирует РИА Новости.

Он указал, что Киев взорвал газопровод «Северный поток», прекратил транзит газа из России в Венгрию, а также устроил Будапешту нефтяную блокаду. Кроме того, по словам политика, Украина «каждый день обстреливает на российской территории участки газопровода, по которому Венгрия с юга получает газ из России».

«Это террористическое государство. Вопрос в том, поддадимся ли мы террору. И наш ответ — нет», — сказал Орбан, подчеркнув, что Венгрия не допустит шантажа и угроз в свой адрес.

Ранее Орбан объявил, что Венгрия прекращает поставки газа на Украину до тех пор, пока та не возобновит прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба».