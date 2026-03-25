Венгрия остановила поставки газа на Украину до выполнения одного условия

Орбан: Венгрия прекратила поставки газа на Украину до запуска «Дружбы»

Венгрия прекратила поставки газа на Украину до тех пор, пока та не возобновит прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр европейской страны Виктор Орбан, его цитирует РИА Новости.

По словам венгерского лидера, транзит голубого топлива не будет осуществляться, пока Киев не запустит прокачку по нефтепроводу.

«Пока Украина не поставляет нефть, они не получат газ из Венгрии. Защитим энергетическую безопасность Венгрии, сохраним защищенные цены на бензин и сниженные цены на газ!» — назвал необходимое условие для возобновления поставок Орбан.

Газ, который мог бы получать Киев, будет храниться внутри страны — это позволит заполнить газохранилища Венгрии, что «особенно важно для обеспечения надежности поставок в предстоящий период».

Ранее Орбан пообещал, что продолжит блокировать кредит ЕС для Киева, пока не возобновятся поставки нефти. По его словам, Будапешт не поддастся на шантаж Киева, не отправит ему деньги и не пустит его в ЕС, несмотря на все угрозы, которые озвучивает президент Украины Владимир Зеленский.

