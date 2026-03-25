13:08, 25 марта 2026

Венгрия остановила поставки газа на Украину до выполнения одного условия

Орбан: Венгрия прекратила поставки газа на Украину до запуска «Дружбы»
Вячеслав Агапов

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Венгрия прекратила поставки газа на Украину до тех пор, пока та не возобновит прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр европейской страны Виктор Орбан, его цитирует РИА Новости.

По словам венгерского лидера, транзит голубого топлива не будет осуществляться, пока Киев не запустит прокачку по нефтепроводу.

«Пока Украина не поставляет нефть, они не получат газ из Венгрии. Защитим энергетическую безопасность Венгрии, сохраним защищенные цены на бензин и сниженные цены на газ!» — назвал необходимое условие для возобновления поставок Орбан.

Газ, который мог бы получать Киев, будет храниться внутри страны — это позволит заполнить газохранилища Венгрии, что «особенно важно для обеспечения надежности поставок в предстоящий период».

Ранее Орбан пообещал, что продолжит блокировать кредит ЕС для Киева, пока не возобновятся поставки нефти. По его словам, Будапешт не поддастся на шантаж Киева, не отправит ему деньги и не пустит его в ЕС, несмотря на все угрозы, которые озвучивает президент Украины Владимир Зеленский.

