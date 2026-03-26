Появились кадры с места атаки БПЛА в Подмосковье

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:44, 26 марта 2026Россия

Появились кадры с места атаки беспилотников в подмосковном Можайске
Никита Абрамов

Фото: Telegram-канал «Глава Можайска | Денис Мордвинцев️️»

Появились кадры с места атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в подмосковном городе Можайске. Фотографии опубликовал глава города Денис Мордвинцев в Telegram-канале.

На снимках видна работа спасателей, которые тушат вспыхнувший после удара пожар. Помимо того, на фотографию попал полностью разрушенный дом.

«На месте работают специальные службы, в том числе Следственный комитет, которые устанавливают точные причины случившегося», — добавил чиновник.

Об атаке на Подмосковье стало известно ранее 26 марта. Мордвинцев тогда сообщил, что при ударе БПЛА вспыхнули два дома. В жилом здании находилась женщина с двумя внуками, они успели эвакуироваться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok