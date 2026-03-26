Появились кадры с места атаки БПЛА в Подмосковье

Появились кадры с места атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в подмосковном городе Можайске. Фотографии опубликовал глава города Денис Мордвинцев в Telegram-канале.

На снимках видна работа спасателей, которые тушат вспыхнувший после удара пожар. Помимо того, на фотографию попал полностью разрушенный дом.

«На месте работают специальные службы, в том числе Следственный комитет, которые устанавливают точные причины случившегося», — добавил чиновник.

Об атаке на Подмосковье стало известно ранее 26 марта. Мордвинцев тогда сообщил, что при ударе БПЛА вспыхнули два дома. В жилом здании находилась женщина с двумя внуками, они успели эвакуироваться.