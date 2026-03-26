После атаки беспилотников на Московскую область сгорели два дома в Можайске. Об этом сообщил глава города Денис Мордвинцев в Telegram.
По предварительным данным чиновника, пожар в частном жилом доме и на даче случился из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Сообщается, что в дачном доме на момент происшествия никого не было. В жилом доме находилась женщина с двумя внуками — они не пострадали, так как успели выйти на улицу.
В тушении пожаров задействовали четыре автоцистерны и 18 человек личного состава. «На месте работают специальные службы, в том числе Следственный комитет, которые устанавливают точные причины случившегося», — написал Мордвинцев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что российские системы противовоздушной обороны днем 26 марта за час сбили 13 беспилотников. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнял он.