13:42, 26 марта 2026Экономика

Путин обсудит с предпринимателями животрепещущие вопросы

Закрытая встреча Путина с представителями российского бизнеса состоится 26 марта
Дмитрий Воронин

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Встреча президента РФ Владимира Путина с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и другими представителями отечественного бизнеса пройдет в четверг, 26 марта, в закрытом режиме. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

«Путин отдельно встретится с членами бюро правления РСПП и с приглашенными предпринимателями», — отметил представитель Кремля, говоря о том, что президент России выступит в четверг на съезде РСПП «как всегда с интересным и ожидаемым в кругу российского бизнеса обращением».

В связи с форматом предстоящей встречи Песков уточнил, что это позволяет «обсудить наиболее актуальные и животрепещущие для российского бизнеса вопросы», и такие беседы бывают, «как правило, очень обстоятельными, продолжительными по времени».

Во время подобной встречи Путина с бизнесменами в декабре, в частности, обсуждался спор маркетплейсов с банками по поводу доступа к работе по программам лояльности на электронных площадках. Об этом тогда рассказал глава РСПП Александр Шохин.

