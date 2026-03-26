16:29, 26 марта 2026

Раскрыт неожиданный способ продлить здоровую жизнь

Врач Ла Роса посоветовал сократить количество еды на 20-40 % ради здоровья
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Starstuff / Shutterstock / Fotodom

Профессор Университета Сальвадора и врач Себастьян Ла Роса раскрыл неожиданный способ достичь долголетия. Его рекомендацию приводит издание Men's Health.

Ла Роса пояснил, что под долголетием он подразумевает увеличение продолжительности здоровой жизни, поскольку никто не хочет преодолеть, к примеру, 120-летний рубеж, но при этом последние 20 лет быть прикованным к постели. Чтобы жить долго и оставаться здоровым, профессор посоветовал сократить потребление пищи на 20-40 процентов от необходимого организму количества еды в сутки.

При этом доктор подчеркнул, что важно сохранить поступление всех питательных веществ. Благодаря таким изменениям в рационе активируются механизмы омоложения на клеточном уровне. Среди других способов продлить здоровую жизнь он назвал физическую активность, снижение уровня стресса и достаточный отдых.

Ранее диетолог Екатерина Бурляева перечислила женщинам защищающие от перепадов настроения после 45 лет продукты. С этой целью она посоветовала включить в рацион бананы и шоколад.

