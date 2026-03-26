Раскрыт неожиданный способ продлить здоровую жизнь

Врач Ла Роса посоветовал сократить количество еды на 20-40 % ради здоровья

Профессор Университета Сальвадора и врач Себастьян Ла Роса раскрыл неожиданный способ достичь долголетия. Его рекомендацию приводит издание Men's Health.

Ла Роса пояснил, что под долголетием он подразумевает увеличение продолжительности здоровой жизни, поскольку никто не хочет преодолеть, к примеру, 120-летний рубеж, но при этом последние 20 лет быть прикованным к постели. Чтобы жить долго и оставаться здоровым, профессор посоветовал сократить потребление пищи на 20-40 процентов от необходимого организму количества еды в сутки.

При этом доктор подчеркнул, что важно сохранить поступление всех питательных веществ. Благодаря таким изменениям в рационе активируются механизмы омоложения на клеточном уровне. Среди других способов продлить здоровую жизнь он назвал физическую активность, снижение уровня стресса и достаточный отдых.

