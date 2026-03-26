Россиянам назвали возможность получить деньги за дым от курящих соседей

Юрист Васильчук: За табачный дым от соседей можно получить компенсацию

Россияне имеют право на компенсацию ущерба, если в их квартиру проникает табачный дым от курящих соседей. О такой возможности рассказал судебный юрист, эксперт по безопасности электронных сделок и сделок с недвижимостью, общественный деятель Илья Васильчук, пишут «Известия».

Однако сначала придется подтвердить факт попадания чужого табачного дыма в квартиру — для этого нужно зафиксировать нарушение на фото или видео, привести показания членов семьи и других соседей, а также приложить медицинские документы, подтверждающие негативное влияние такого воздуха на здоровье жильцов. Можно самостоятельно замерить качество воздуха и сопоставить его с санитарными нормами.

Васильчук советует попытаться решить проблему в досудебном порядке. Сначала можно направить соседу письменную претензию с просьбой перестать курить. Эти действия нужно зафиксировать, а если они не помогут — пожаловаться в управляющую компанию и Роспотребнадзор. Специалисты проведут проверку и сделают предписание об устранении нарушений.

«Если выяснится, что причиной распространения запаха является неисправная вентиляция, к ответственности помимо соседа может быть привлечена и управляющая компания», — уточнил Васильчук.

Если дым причинил жильцу физический или нравственный вред, он может обратиться в суд и потребовать компенсацию. Размер выплат рассчитывают индивидуально, обычно речь идет о суммах от 5 до 20 тысяч рублей.

