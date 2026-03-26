Россиянам рассказали о вероятности лишиться кондиционера из-за УК

Юрист Харди: Управляющая компания не может лишить россиян кондиционеров

Управляющая компания (УК) не может потребовать от россиян демонтировать кондиционер. О вероятности лишиться этого вида бытовой техники из-за коммунальщиков рассказал россиянам адвокат Тимур Харди, пишет aif.ru.

По словам юриста, УК несет ответственность за состояние общего имущества дома и обязана вовремя его ремонтировать. Если кондиционер установлен внутри квартиры, то он не входит в зону ответственности организации. Согласие коммунальщиков нужно лишь в случаях, когда внешний блок кондиционера меняет внешний облик здания, уточнил Харди.

Также согласования потребуют перепланировка и другие подобные работы, например, перенос радиаторов отопления, добавил адвокат.

Ранее в Нижнем Новгороде коммунальщики, сбивая глыбу льда с крыши, сбили внешние блоки кондиционеров, которые были подключены к блокам в квартирах россиян.