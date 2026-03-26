20:40, 26 марта 2026

Россиянам рассказали о вероятности лишиться кондиционера из-за УК

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

Управляющая компания (УК) не может потребовать от россиян демонтировать кондиционер. О вероятности лишиться этого вида бытовой техники из-за коммунальщиков рассказал россиянам адвокат Тимур Харди, пишет aif.ru.

По словам юриста, УК несет ответственность за состояние общего имущества дома и обязана вовремя его ремонтировать. Если кондиционер установлен внутри квартиры, то он не входит в зону ответственности организации. Согласие коммунальщиков нужно лишь в случаях, когда внешний блок кондиционера меняет внешний облик здания, уточнил Харди.

Также согласования потребуют перепланировка и другие подобные работы, например, перенос радиаторов отопления, добавил адвокат.

Ранее в Нижнем Новгороде коммунальщики, сбивая глыбу льда с крыши, сбили внешние блоки кондиционеров, которые были подключены к блокам в квартирах россиян.

    Последние новости

    «Мы выйдем к их берегам». Иран пригрозил наземной операцией соседним странам. Какие цели преследует Тегеран?

    Глава офиса Зеленского озвучил главную точку несогласия в переговорах России и Украины

    Две россиянки пострадали при атаке БПЛА

    Российское посольство обрушилось с критикой на Британию из-за дерзкого решения

    Буданов высказался о месте начала третьей мировой войны

    В США отказались прекратить дело против Мадуро

    МИД Турции прокомментировал атаку на танкер с российской нефтью

    В МИД РФ отреагировали на отмену концерта Дитера Болена

    Россиянам с анальными бахромками дали совет

    Зеленский назвал число вернувшихся из плена солдат ВСУ с 2022 года

    Все новости
