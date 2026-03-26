Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:06, 26 марта 2026

Россияне бросились покупать один вид жилья

Риелтор Учасева: Спрос на частные дома рядом с морем в России вырос на треть
Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

По итогам 2025 года спрос на частные дома рядом с морем в России вырос на треть за 2025 год. Об этом рассказала генеральный директор агентства недвижимости «Городской риелторский центр» в Сочи Юлия Учасева в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, сейчас покупатели чаще выбирают дома с качественными коммуникациями, в которых можно жить круглый год или приезжать на целый сезон. Основной спрос формируют семьи, желающие приобрести жилье для отдыха, и люди старше 50 лет.

Самым дорогим направлением является Сочи, а более доступными альтернативами — Анапа, Крым и Калининградская область. Эксперт по недвижимости в Сочи Кирилл Флутков отметил, что минимальный бюджет покупки дома с современным ремонтом составляет от 20 миллионов рублей, однако таких предложений мало. Дом без ремонта можно купить минимум за 14 миллионов рублей, каркасные дома — за 15 миллионов рублей, а небольшие объекты площадью 60-80 квадратов — за семь-восемь миллионов.

Согласно прогнозам экспертов, интерес к домам продолжит расти. Однако предложение будет увеличиваться быстрее за счет выхода на рынок частных инвесторов, благодаря чему резкий рост цен не произойдет.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в России резко подорожало строительство загородных домов. Стоимость выросла на 10-15 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok