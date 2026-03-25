Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:51, 25 марта 2026

В России резко подорожало строительство одного типа жилья

Эксперт Герасимов: Строительство загородных домов в России подорожало на 15 %
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В 2025 году в России резко подорожало строительство загородных домов — на 10-15 процентов по сравнению с предыдущим годом. Об этом рассказал сооснователь девелоперской компании Noco Олег Герасимов, его слова передает «Газета.ru».

Сильнее всего на это повлияли нехватка кадров в отрасли и рост заработных плат, отметил эксперт. К тому же динамика цен сильно отличалась в зависимости от конкретных локаций. Так, участки вдали от инфраструктуры дорожали минимально или даже дешевели в реальном выражении. При этом территории в организованных поселках со всеми необходимыми удобствами вокруг дорожали на 15-20 процентов.

«В этом контексте становится очевидно: рынок дорожает не "в целом", а в тех точках, где действительно экономится время и упрощается повседневная жизнь», — подчеркнул Герасимов.

Специалист добавил, что строительные материалы в последние два года подорожали в среднем на 8 процентов. Однако динамика отличалась по категориям — зависящая от сложной логистики продукция выросла в цене сильнее, чем отечественные материалы.

Ранее россиянам рассказали, что жить в загородном доме выгоднее, чем в квартире. Так, в коттедже не придется платить за обслуживание подъездов, холлов и ЖКХ общей доли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok