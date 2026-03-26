Россиянин объелся крыжовника и поджег жену

Силовые структуры
14:07, 26 марта 2026Силовые структуры

Петербуржцу дали 3 года за поджог жены из-за неспелого крыжовника
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ольга Головко / РИА Новости

Суд в Петербурге приговорил к трем годам колонии местного жителя Владимира Ефимова, который поджег жену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали виновным по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Изначально его обвиняли в покушении на ее жизнь.

Все произошло 15 июля 2025 года. Ефимов поел неспелого крыжовника с куста во дворе дома и слег с больным животом. Принятые препараты не помогали — тогда его жена посоветовала принять другие таблетки и на время перестать пить и курить, чтобы не вредить лечению. Это мужчине не понравилось. В порыве эмоций он плеснул на женщину керосин и кинул зажженный окурок сигареты. Халат на ней моментально вспыхнул. Муж начал тушить ее и вызвал скорую.

Ранее пытавшийся избежать уголовного наказания россиянин поджег трансформаторную подстанцию.

