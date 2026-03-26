Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:45, 26 марта 2026

Россиянин с ножом напал на женщину и признался в желании убивать

В Балтийске россиянин напал с ножом на женщину, сообщив, что искал жертву
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Калининградской области полицейские задержали подозреваемого в нападении на сотрудницу Автозаправочной станции (АЗС). Об этом в Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, 20-летний житель Гурьевского района зашел в кассу АЗС Балтийска и напал с ножом на женщину. Жестокая попытка расправы была снята камерой наблюдения торговой точки. Первый колющий удар потерпевшая получила в спину, после злоумышленник принялся наносить ей размашистые удары большим ножом. После задержания, оказавшись в наручниках, он с усмешкой признался в желании убивать, сообщив, что целенаправленно искал жертву.

Пострадавшая госпитализирована и находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что в квартире на Ходынском бульваре мужчина с ножом напал на 30-летнюю москвичку в день ее рождения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok