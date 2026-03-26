Россиянин с ножом напал на женщину и признался в желании убивать

В Калининградской области полицейские задержали подозреваемого в нападении на сотрудницу Автозаправочной станции (АЗС). Об этом в Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, 20-летний житель Гурьевского района зашел в кассу АЗС Балтийска и напал с ножом на женщину. Жестокая попытка расправы была снята камерой наблюдения торговой точки. Первый колющий удар потерпевшая получила в спину, после злоумышленник принялся наносить ей размашистые удары большим ножом. После задержания, оказавшись в наручниках, он с усмешкой признался в желании убивать, сообщив, что целенаправленно искал жертву.

Пострадавшая госпитализирована и находится в реанимации.

