Появились подробности о нападении с ножом на девушку в день рождения

В Москве начали розыск мужчины, изрезавшего знакомую в день рождения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, мужчина пришел в московский жилой комплекс на Ходынке поздравить возлюбленную с днем рождения. В ходе празднования между ними возник конфликт, он напал на пострадавшую с ножом, нанеся множественные удары, а затем стал ждать, пока она истечет кровью.

С целью скрыть свою причастность к преступлению мужчина попытался выдать произошедшее за суицид, написал от ее имени записку, после чего скрылся.

Девушка была госпитализирована и выжила. Злоумышленника разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что женщину ударили ножом на севере Москвы.