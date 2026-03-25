Появились подробности о нападении с ножом на девушку в день рождения

В Москве начали розыск мужчины, изрезавшего знакомую в день рождения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, мужчина пришел в московский жилой комплекс на Ходынке поздравить возлюбленную с днем рождения. В ходе празднования между ними возник конфликт, он напал на пострадавшую с ножом, нанеся множественные удары, а затем стал ждать, пока она истечет кровью.
С целью скрыть свою причастность к преступлению мужчина попытался выдать произошедшее за суицид, написал от ее имени записку, после чего скрылся.
Девушка была госпитализирована и выжила. Злоумышленника разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
