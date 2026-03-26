10:52, 26 марта 2026Экономика

Саудовская Аравия урежет продажи нефти крупнейшим странам Азии

Вячеслав Агапов

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Саудовская Аравия сократит объемы продажи нефти Китаю и Индии из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg.

Страна Персидского залива урежет экспорт сырья из-за перебоев в поставках, вызванных блокадой Ормузского пролива.

«Объемы продаж нефти Саудовской Аравией двум крупнейшим импортерам в Азии в следующем месяце будут ниже, чем обычно, поскольку война, развернувшаяся на Ближнем Востоке, привела к перебоям поставок на энергетическом рынке», — отмечают источники.

В апреле государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco поставит Китаю порядка 40 миллионов баррелей нефти. Месяцем ранее объем экспорта прогнозировали на уровне 48 миллионов. В свою очередь в апреле поставки нефти в Индию сократятся с 25-28 до 23 миллионов баррелей.

Из-за блокады Ормузского пролива Saudi Aramco уже перенаправила часть нефти по трубопроводу через Аравийский полуостров в альтернативный порт Янбу на побережье Красного моря. Однако экспортные мощности «Янбу» составляют около 5 миллионов баррелей в день — что почти в полтора раза меньше требуемого. Сейчас азиатские нефтеперерабатывающие компании закупают через «Янбу» только нефть марки Arab Light.

19 марта порт Янбу прекратил отгрузку нефти. Один из двух оставшихся крупных маршрутов для отправки нефти из стран Персидского залива прекратил работу после того, как по порту ударил иранский дрон. Кроме того, атаке беспилотника подвергся находящийся там же нефтеперерабатывающий завод Samref.

