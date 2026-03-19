Экономика
13:39, 19 марта 2026Экономика

На Ближнем Востоке встал крупный нефтеналивной порт

Reuters: В Саудовской Аравии перестал работать нефтеналивной порт Янбу
Кирилл Луцюк

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Порт Янбу в Саудовской Аравии прекратил отгрузку нефти. Об этом сообщило израильское издание Ynet со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что это был один из двух оставшихся крупных маршрутов для отправки нефти из стран Персидского залива, после того как Тегеран перекрыл Ормузский пролив.

Отгрузки прекратились после того, как по порту ударил иранский дрон. Кроме того, атаке беспилотника подвергся находящийся там же нефтеперерабатывающий завод SAMREF.

Ранее об этом инциденте заявил официальный представитель министерства обороны королевства Турки аль-Малики. Также местные силы противоракетной обороны смогли перехватить и ликвидировать баллистическую ракету, целью которой был порт Янбу.

Атаке предшествовало заявление иранской стороны, которая предупредила, что намерена бить по предприятиям нефтяного сектора в Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, и призвала людей покинуть эти объекты.

