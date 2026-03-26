Сервис Duolingo оштрафовали в России

Суд Москвы оштрафовал сервис Duolingo на два миллиона рублей

Сервис для изучения иностранных языков Duolingo оштрафовали в России. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Компанию признали виновной в нарушении части 8 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Так, платформа нарушила требования по локализации персональных данных пользователей.

Платформе назначили штраф в размере двух миллионов рублей. Максимальная сумма взыскания по этой статье КоАП для юридических лиц составляет шесть миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что мировой суд оштрафовал компанию Google на 50 тысяч рублей. Уточнялось, что корпорация не исполнила необходимые действия с персональными данными пользователей — в частности, не уничтожила недостоверные или устаревшие сведения, как того требует российское законодательство. Максимальный размер штрафа за это нарушение составляет 90 тысяч рублей.