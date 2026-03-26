16:10, 26 марта 2026

Сервис Duolingo оштрафовали в России

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Сервис для изучения иностранных языков Duolingo оштрафовали в России. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Компанию признали виновной в нарушении части 8 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Так, платформа нарушила требования по локализации персональных данных пользователей.

Платформе назначили штраф в размере двух миллионов рублей. Максимальная сумма взыскания по этой статье КоАП для юридических лиц составляет шесть миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что мировой суд оштрафовал компанию Google на 50 тысяч рублей. Уточнялось, что корпорация не исполнила необходимые действия с персональными данными пользователей — в частности, не уничтожила недостоверные или устаревшие сведения, как того требует российское законодательство. Максимальный размер штрафа за это нарушение составляет 90 тысяч рублей.

    Последние новости

    В США объяснили исчезновение Abrams в зоне СВО

    Крышевавшего ОПГ «Законовские» бывшего офицера Росгвардии отказались отпустить

    Нефть резко подорожала

    Xiaomi похоронила ОС для смартфонов

    Раскрыты самые дорогие страны для перелетов летом

    Оценена вероятность завершения карьеры Роналду и Месси в 2026 году

    Иран решил перестать быть вежливым с ОАЭ

    Стало известно об официальном ответе Ирана на план США

    45-летняя экс-солистка группы «Демо» назвала способы замедлить старение

    Появились кадры с места атаки БПЛА в Подмосковье

    Все новости
