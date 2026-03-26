Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:11, 26 марта 2026

США начали готовиться к нефти по 200 долларов

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Eli Hartman / File Photo / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа начала готовиться к росту цены на нефть до 200 долларов за баррель, изучая возможные последствия такого повышения. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

«Чиновники администрации Трампа изучают, как потенциальный взлет цен на нефть до 200 долларов за баррель повлияет на экономику. Чиновники рассматривают возможные последствия экстремальных сценариев войны с Ираном», — указано в сообщении.

Отмечается, что повышение стоимости нефти до такого уровня стало бы «огромным шоком» для мировой экономики. В статье также подчеркивается, что еще до начала войны с Ираном глава американского Минфина Скотт Бессент выражал беспокойство, что конфликт резко повысит цены на нефть.

Ранее представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» назвал условие скачка цен на нефть до 200 долларов. По его словам, это произойдет в случае затягивания военной операции США и Израиля против Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok