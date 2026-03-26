США обвинили в нападении еще на одну страну

Ирак обвинил США в «гнусной агрессии» из-за авиаудара

Иракское правительство обвинило Соединенные Штаты в нападении на клинику на военной базе в провинции Анбар, в результате которого лишили жизни семь иракских военнослужащих. Об этом сообщает The Washington Post.

«Авиаудар представляет собой гнусную агрессию, на которую Ирак оставляет за собой право ответить всеми доступными средствами», — заявил пресс-секретарь командующего вооруженными силами Ирака Сабах аль-Нуман. Он добавил, что это «подрывает отношения между народами Ирака и Соединенных Штатов».

Ранее источник в иракской полиции сообщил телеканалу Al Jazeera, что целью нападения были позиции Сил народной мобилизации (СНМ) иракской армии — военизированной группировки, в состав которой входят некоторые бригады, лояльные Ирану, и которая, как сообщается, делит базу с военнослужащими регулярной армии Ирака.

После ударов премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа ас-Судани поручил Министерству иностранных дел вызвать временного поверенного в делах США в Багдаде в связи с атаками на его «военные подразделения», сообщила канцелярия премьер-министра. В канцелярии добавили, что правительство Ирака подаст официальную жалобу в Совет Безопасности ООН и другие международные организации по поводу инцидента