США обвинили в нападении еще на одну страну

08:56, 26 марта 2026Мир

Ирак обвинил США в «гнусной агрессии» из-за авиаудара
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Osama Al-Dulaimi / Reuters

Иракское правительство обвинило Соединенные Штаты в нападении на клинику на военной базе в провинции Анбар, в результате которого лишили жизни семь иракских военнослужащих. Об этом сообщает The Washington Post.

«Авиаудар представляет собой гнусную агрессию, на которую Ирак оставляет за собой право ответить всеми доступными средствами», — заявил пресс-секретарь командующего вооруженными силами Ирака Сабах аль-Нуман. Он добавил, что это «подрывает отношения между народами Ирака и Соединенных Штатов».

Ранее источник в иракской полиции сообщил телеканалу Al Jazeera, что целью нападения были позиции Сил народной мобилизации (СНМ) иракской армии — военизированной группировки, в состав которой входят некоторые бригады, лояльные Ирану, и которая, как сообщается, делит базу с военнослужащими регулярной армии Ирака.

После ударов премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа ас-Судани поручил Министерству иностранных дел вызвать временного поверенного в делах США в Багдаде в связи с атаками на его «военные подразделения», сообщила канцелярия премьер-министра. В канцелярии добавили, что правительство Ирака подаст официальную жалобу в Совет Безопасности ООН и другие международные организации по поводу инцидента

    Последние новости

    Латвия выразила протест России из-за упавшего украинского дрона. Как и зачем беспилотники ВСУ оказались в небе стран НАТО?

    На героя популярного мема напали вооруженные мужчины

    Неизвестные БПЛА атаковали турецкий танкер в Черном море

    Вэнс посетит Венгрию перед выборами Орбана

    Учительница несколько месяцев насиловала подростка и попалась из-за его тети

    УБИМ из России при наступлении заменит три боевые машины

    В России назвали причину снижения активности ПВО Украины

    Эмили Ратаковски без штанов пришла на съемку модного бренда

    Российская промышленность укрепилась в пессимизме

    США обвинили в нападении еще на одну страну

    Все новости
