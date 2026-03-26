17:30, 26 марта 2026

Стали известны обстоятельства смерти звезды «Баффи — истребительницы вампиров»

Актер Николас Брендон из сериала «Баффи — истребительница вампиров» умер во сне
Андрей Шеньшаков

Фото: 20Th Century Fox TV / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Актер Николас Брендон, известный по роли в сериале «Баффи — истребительница вампиров», скончался во сне. Об этом сообщает издание People.

По информации источника, артиста обнаружил его друг, который остался у приятеля с ночевкой, а наутро обнаружил его тело. Уточняется, что Брендон «лежал так, словно спал».

«Покойный проживал один и был обнаружен своим другом, который остался, чтобы оказать актеру помощь: сейчас следователи изучают информацию о тяжелой болезни, от которой страдал Николас», — сообщают журналисты.

Точного диагноза 54-летнего Брендона нет, однако известно, что некоторое время назад он страдал из-за проблем с сердцем.

