РИА Новости: 103-я ОБР ВСУ стала нести массовые потери в Сумской области

Масштабные потери несет 103-я отдельная бригада (ОБР) территориальной обороны Украины в Сумской области. Об этом корреспондентам РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

По данным собеседника, речь идет о Теткинском участке фронта. Массовые потери в рядах украинской теробороны фиксируются в районе сел Рогозное и Волфино.

В Сумской области действует группировка войск «Север». Согласно информации Минобороны, только за минувшие сутки в зоне ее ответственности украинские военные потеряли до 310 солдат, а также лишились двух боевых машин, бронетранспортера, 21 автомобиля, четырех орудий артиллерии, американской HIMARS и двух станций контбатарейной борьбы израильского производства.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) остались без боеприпасов на одном из участков в Сумской области. Российские бойцы рассказали, что были уничтожены наземные робототехнические комплексы противника.