05:50, 23 марта 2026

ВСУ лишились боеприпасов в Сумской области

РИА Новости: ВСУ остались без боеприпасов на одном из участков в Сумской области
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Операторы ударных дронов российской группировки «Север» осуществили блокировку подвоза боеприпасов украинским подразделениям в Сумской области. Об этом журналистам РИА Новости рассказали бойцы группировки ВС РФ.

Уточняется, что расчеты ударных беспилотников точными попаданиями в уязвимые места поразили наземные робототехнические комплексы противника. С помощью них вражеские силы пытались доставить боеприпасы на передовые позиции.

После уничтожения роботов украинские войска решили подвезти боеприпасы и имущество на автомобильной технике, но операторы российской группировки засекли движение, определили цели и уничтожили технику на подъездах к позициям.

Действия ударных БПЛА «Севера» сделали практически нереальным подвоз материально-технических средств и боеприпасов для армии Украины на сумском направлении. Таким образом, этот факт позволяет нашим военнослужащим занимать все более выгодные рубежи, продвигаться дальше и «продолжать расширять буферную зону в Сумской области», заключили в группировке.

Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что более 60 украинских спецназовцев ранены после удара по тренировочным базам ВСУ около Сум.

