ВС России ударили по тренировочным базам ВСУ вблизи Сум

При ударе ВС РФ по тренировочным базам ВСУ около Сум были ранены 60 спецназовцев

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Более 60 украинских спецназовцев ранены после удара по тренировочным базам ВСУ около Сум. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

Подпольщик рассказал агентству, что взрывы были зафиксированы на восточной окраине Сум, где тренировался спецназ из добровольцев. Раненых военных — больше 60.

Также Лебедев уточнил, что скорая медпомощь увезла их в сторону Тростянца и Ахтырки в Сумской области.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об «очень хорошем прилете» по воинской части ВСУ в пригороде Запорожья Балабино.