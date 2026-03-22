10:08, 22 марта 2026Бывший СССР

ВС России ударили по тренировочным базам ВСУ вблизи Сум

При ударе ВС РФ по тренировочным базам ВСУ около Сум были ранены 60 спецназовцев
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Andriy Andriyenko / Reuters

Более 60 украинских спецназовцев ранены после удара по тренировочным базам ВСУ около Сум. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

Подпольщик рассказал агентству, что взрывы были зафиксированы на восточной окраине Сум, где тренировался спецназ из добровольцев. Раненых военных — больше 60.

Также Лебедев уточнил, что скорая медпомощь увезла их в сторону Тростянца и Ахтырки в Сумской области.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об «очень хорошем прилете» по воинской части ВСУ в пригороде Запорожья Балабино.

