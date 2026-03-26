Трамп решил проверить НАТО и разочаровался

Трамп: Операция в Иране стала проверкой НАТО на поддержку США

Операция в Иране стала проверкой НАТО на поддержку США, и в Вашингтоне разочарованы ее результатами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе заседания кабинета министров, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Вот почему я так разочарован в НАТО, потому что это было испытание для НАТО. Это было испытание», — сказал американский лидер, выразив недовольство бездействием альянса в конфликте.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты «уже выиграли» войну в Иране. По словам главы Белого дома, представители американской администрации ведут переговоры о заключении сделки с Тегераном.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.