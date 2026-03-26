Таксисты-нелегалы напали на силовиков и устроили побоище в аэропорту российского города

В Татарстане 3 таксиста-нелегала напали на полицейских в аэропорту

В Татарстане следователи предъявили обвинение троим мужчинам, занимавшимся нелегальными перевозками в международном аэропорту Казани. Об этом «Ленте.ру» рассказал старший помощник руководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Дмитрий Захаров.

В зависимости от роли каждого фигурантам предъявлены обвинения по статьям 318 («применение насилия в отношении представителя власти») и 213 («хулиганство») УК РФ. Все трое арестованы.

Днем 23 марта на автопарковке воздушной гавани фигуранты вступили в конфликт с другим водителем, также осуществлявшим нелегальные пассажирские перевозки. В ходе ссоры они избили мужчину. Когда прибывшие сотрудники транспортной полиции попытались пресечь противоправные действия, злоумышленники оказали сопротивление и применили насилие уже к представителям власти.

