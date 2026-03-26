10:50, 26 марта 2026Силовые структуры

Таксисты-нелегалы напали на силовиков и устроили побоище в аэропорту российского города

В Татарстане 3 таксиста-нелегала напали на полицейских в аэропорту
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Татарстане следователи предъявили обвинение троим мужчинам, занимавшимся нелегальными перевозками в международном аэропорту Казани. Об этом «Ленте.ру» рассказал старший помощник руководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Дмитрий Захаров.

В зависимости от роли каждого фигурантам предъявлены обвинения по статьям 318 («применение насилия в отношении представителя власти») и 213 («хулиганство») УК РФ. Все трое арестованы.

Днем 23 марта на автопарковке воздушной гавани фигуранты вступили в конфликт с другим водителем, также осуществлявшим нелегальные пассажирские перевозки. В ходе ссоры они избили мужчину. Когда прибывшие сотрудники транспортной полиции попытались пресечь противоправные действия, злоумышленники оказали сопротивление и применили насилие уже к представителям власти.

Ранее в Нижнем Новгороде осудили мужчину, сбившего сотрудника ФСБ.

    Последние новости

    В Челябинске девятиклассник пронес в школу арбалет и напал на педагога и одноклассницу. Что известно?

    Появилась информация о напавших на российского корреспондента

    В США встревожились из-за удара Ирана по американским HH-60M и AN/MPQ-64 в Ираке

    Найдена главная причина коррозии китайских автомобилей

    В Москву вернется снег

    Российские фермеры предупредили об угрозе падения урожая

    Киркоров пожаловался на халтуру в музыке

    Боец «Ахмата» выжил после сброса с дрона ВСУ на голову благодаря одной детали

    Власти рассказали о состоянии напавшего на школу с арбалетом российского подростка

    Саудовская Аравия урежет продажи нефти крупнейшим странам Азии

    Все новости
