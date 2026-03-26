В Госдуме напомнили о поддержке беженцев и утративших жилье россиян

Депутат Нилов: В РФ есть программы по поддержке беженцев и утративших жилье

В России есть различные программы по поддержке беженцев и граждан, утративших жилье. Об этом в беседе с «Лентой.ру» напомнил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Если говорить про беженцев, то здесь все зависит от ситуации. Когда у нас было большое количество беженцев, регионы приглашали их к себе. Если беженцы размещались в соответствующем регионе, то, исходя из потребности рынка труда, власти предлагали им работу. Несколько структур оказывают содействие беженцам. Это как органы региональной, муниципальной, государственной власти, так и волонтерской организации, другие общественные организации», — рассказал Нилов.

Депутат добавил, что работы по расселению, обеспечению жизнедеятельности и питания беженцев производятся на системной основе.

«Если говорить про помощь в переезде, если утрачены жилые помещения, то действует программа помощи через сертификаты. То есть у нас есть разные подходы, в том числе есть региональные решения в зависимости от потребностей региона», — заключил он.

В 2024 году депутаты ЛДПР предлагали россиянам, которые лишились жилья при чрезвычайных ситуациях (ЧС), выдавать новое взамен утраченного бесплатно.

