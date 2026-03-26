Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:40, 26 марта 2026Россия

В Госдуме призвали к одному действию после нападения подростка с арбалетом на школу

Депутат Лантратова призвала увеличить число психологов в школах
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В российских школах необходимо увеличить число психологов и усилить охрану. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, чьи слова приводит «Газета.ru».

Так, депутат отреагировала на нападение ученика на школу в Челябинске.

«Нужна комплексная защита. Обязательно нужно усиливать охрану в школах. Также важно увеличивать число школьных психологов, которые умеют работать с трудными подростками и ловить сигналы на ранней стадии», — пояснила она.

По ее словам, в школах обязательно должен быть человек, который занимается конфликтами и состоянием детей. Парламентарий также добавила, что родители часто не замечают проблем у ребенка, в связи с чем в школах необходимо комплексно менять подход к безопасности.

Утром 26 марта в челябинской школе №32 во время урока 15-летний ученик с арбалетом, перцовым баллончиком и сигнальным пистолетом забежал в класс. Сначала он выстрелил в учителя, но попал в одноклассницу. Затем подросток распылил содержимое баллончика на педагогов в коридоре и пытался скрыться, выпрыгнув из окна четвертого этажа.

Затем в сети также появились кадры, снятые в первые минуты после нападения. На них видны капли крови на полу и под партами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok