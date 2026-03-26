В Иране выдвинули условие по прекращению огня

Reuters: Иран требует включения Ливана в соглашение о прекращении огня

Иран настаивает на включении Ливана в любое соглашение о прекращении огня с США и Израилем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников.

Уточняется, что такое условие Тегеран озвучил посредникам в середине марта. По словам источников, Иран хочет, чтобы мирная сделка положила конец атакам Израиля на ливанское движение «Хезболла».

«Иран отдает приоритет Ливану — он не допустит израильских нарушений в Ливане, как это было после прекращения огня в 2024 году», — рассказал один из собеседников агентства.

Накануне стало известно, что Иран отклонил предложения США по завершению конфликта. Тегеран хочет, чтобы вооруженное противостояние закончилось на его условиях, а до тех пор он намерен продолжить самооборону.