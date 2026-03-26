03:18, 26 марта 2026

Shot: В Выборге прогремели взрывы на фоне атаки ВСУ на Ленобласть
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Выборге раздались взрывы на фоне атаки украинских беспилотников на Ленинградскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, взрывы начали греметь около 01:30, всего прозвучало 10-12 громких хлопков. По предварительным данным, было сбито несколько украинских дронов, сейчас отражение атаки продолжается.

Официальная информация о последствиях и пострадавших пока не поступала.

Незадолго до этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупреждал, что на территории региона объявлена опасность атаки беспилотников. Он отметил, что возможно снижение скорости мобильного интернета в связи с мерами безопасности.

    Последние новости

    Иран разрешил российским и китайским судам проходить через Ормузский пролив. Почему Тегеран сделал такое исключение?

    Загадочный голый мотоциклист приехал на заправку и озадачил полицию

    Пара оказалась на грани разрыва из-за отвратительной привычки бойфренда

    Российские военкоматы частично изменили правила явки для призывников

    Трамп во время выступления начал кружиться на месте и смотреть по сторонам

    Тревел-блогер описал впечатления от Мексики после США словами «стало легче дышать»

    Потери ВСУ в Константиновке назвали катастрофическими

    В российском городе прогремели взрывы

    Армия США решила закупить оборудование для Украины

    США и Израиль исключили из списка целей в Иране двух человек

    Все новости
