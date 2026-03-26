В российском городе прогремели взрывы

Shot: В Выборге прогремели взрывы на фоне атаки ВСУ на Ленобласть

В Выборге раздались взрывы на фоне атаки украинских беспилотников на Ленинградскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, взрывы начали греметь около 01:30, всего прозвучало 10-12 громких хлопков. По предварительным данным, было сбито несколько украинских дронов, сейчас отражение атаки продолжается.

Официальная информация о последствиях и пострадавших пока не поступала.

Незадолго до этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупреждал, что на территории региона объявлена опасность атаки беспилотников. Он отметил, что возможно снижение скорости мобильного интернета в связи с мерами безопасности.