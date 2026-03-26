В СПЧ заявили о пропаже избитого Адамом Кадыровым поджигателя Корана Журавеля

Член СПЧ Меркачева получила письмо о пропаже поджигателя Корана Журавеля

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева получила письмо с обращением о возможной пропаже избитого сыном главы Чечни Адамом Кадыровым Никиты Журавеля. Об этом сама Меркачева написала в Telegram.

По словам правозащитницы, в документе говорится, что ни близкие поджигателя Корана Журавеля, ни его адвокат не получали от него вестей с декабря 2025 года. Автор обращения отметил, что есть сомнения в том, что тот вообще жив.

«Надеюсь, Никита Журавель жив, и мы узнаем, где он», — заявила в блоге Меркачева и предложила ввести систему оповещения родственников о перемещении лиц, отбывающих наказание, через «Госуслуги» и СМС.

В конце сентября 2023 года Рамзан Кадыров показал видео, на котором его сын избивает Никиту Журавеля. Ролик моментально разошелся по интернету и вызвал неоднозначную реакцию публики. Сам же глава Чечни поддержал Адама. После избиения Журавеля сыну Кадырова вручили несколько высоких наград.

Журавель получил по совокупности 14 лет за госизмену и сожжение Корана.