Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:46, 26 марта 2026Россия

В СПЧ заявили о пропаже избитого Адамом Кадыровым поджигателя Корана Журавеля

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева получила письмо с обращением о возможной пропаже избитого сыном главы Чечни Адамом Кадыровым Никиты Журавеля. Об этом сама Меркачева написала в Telegram.

По словам правозащитницы, в документе говорится, что ни близкие поджигателя Корана Журавеля, ни его адвокат не получали от него вестей с декабря 2025 года. Автор обращения отметил, что есть сомнения в том, что тот вообще жив.

«Надеюсь, Никита Журавель жив, и мы узнаем, где он», — заявила в блоге Меркачева и предложила ввести систему оповещения родственников о перемещении лиц, отбывающих наказание, через «Госуслуги» и СМС.

В конце сентября 2023 года Рамзан Кадыров показал видео, на котором его сын избивает Никиту Журавеля. Ролик моментально разошелся по интернету и вызвал неоднозначную реакцию публики. Сам же глава Чечни поддержал Адама. После избиения Журавеля сыну Кадырова вручили несколько высоких наград.

Журавель получил по совокупности 14 лет за госизмену и сожжение Корана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok