В США отказались прекратить дело против Мадуро

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:13, 26 марта 2026

Судья в США отказался прекратить дело против Мадуро
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Судья в Соединенных Штатах отказался прекращать уголовное дело против главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Причина в том, что власти США блокируют ему и его супруге доступ к государственным средствам страны для оплаты услуг адвокатов, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Я не собираюсь закрывать это дело», — отметил судья в ответ на требование защиты Мадуро снять обвинения в наркотрафике из-за невозможности оплатить адвокатов.

Однако судья подверг сомнению законность действий американских властей, которые блокируют Мадуро и его супруге доступ к государственным средствам страны для оплаты услуг адвокатов.

Ранее сообщалось, что Николас Мадуро содержится в Метрополитенском следственном изоляторе (MDC) в Бруклине, в камере размером примерно три на два метра, и находится в условиях практически полной изоляции. Источники утверждают, что Мадуро каждую ночь кричит из своей камеры по-испански. Он заявляет, что был похищен, и просит передать сообщение его семье и другим венесуэльским заключенным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok