В США отказались прекратить дело против Мадуро

Судья в США отказался прекратить дело против Мадуро

Судья в Соединенных Штатах отказался прекращать уголовное дело против главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Причина в том, что власти США блокируют ему и его супруге доступ к государственным средствам страны для оплаты услуг адвокатов, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Я не собираюсь закрывать это дело», — отметил судья в ответ на требование защиты Мадуро снять обвинения в наркотрафике из-за невозможности оплатить адвокатов.

Однако судья подверг сомнению законность действий американских властей, которые блокируют Мадуро и его супруге доступ к государственным средствам страны для оплаты услуг адвокатов.

Ранее сообщалось, что Николас Мадуро содержится в Метрополитенском следственном изоляторе (MDC) в Бруклине, в камере размером примерно три на два метра, и находится в условиях практически полной изоляции. Источники утверждают, что Мадуро каждую ночь кричит из своей камеры по-испански. Он заявляет, что был похищен, и просит передать сообщение его семье и другим венесуэльским заключенным.