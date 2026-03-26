American Thinker: Украина начала войну против Венгрии и Словакии

Украина нападками на Венгрию и Словакию показала лицемерие Запада. Об этом пишет American Thinker (США).

В публикации говорится, что Украина ведет самую настоящую экономическую и энергетическую войну против Венгрии и Словакии. «Они — члены ЕС и НАТО. Украина — не входит ни в одно из двух объединений. Но оба они все равно на стороне Украины. Создается впечатление, что "союзы" и "альянсы" — пустой звук», — уточняет издание.

Автор текста пишет, что реакция чиновников из Европы на выходки президента Украины Владимира Зеленского скудная, также европейские лидеры пообещали покрывать бюджетные нужды Украины около двух лет.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Зеленского отозвать из страны украинских агентов в преддверии парламентских выборов.