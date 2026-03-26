В священном российском озере разлились сточные воды

В Якутске на озере Сайсары выявили разлив неустановленных сточных вод

Разлив неустановленных сточных вод выявили на священном озере Сайсары в Якутске. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии.

Озеро Сайсары является историко-культурным и географическим центром Якутии и считается местожительством легендарных прародителей якутского народа Омогой Бая и Эллэй Боотура. На нем находится памятный знак «Священное озеро Сайсары». Также ему присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.

На разлив пожаловались местные жители. Выяснилось, что на территории спортивного комплекса «Юность» на улице Каландаришвили Якутска была проложена траншея, ведущая к озеру Сайсары. Траншея оказалась полностью заполнена водой «неустановленного происхождения». Жидкость накапливается и просачивается на ледовую поверхность озера Сайсары.

Инспекторы Якутского комитета государственного экологического надзора (ГЭН) Минэкологии набрали проб для определения возможного содержания загрязняющих веществ.