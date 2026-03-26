В России высказались о сроках введения полного запрета вейпов

Депутат Леонов назвал введение полного запрета вейпов в России вопросом времени

Введение полного запрета вейпов в России — вопрос времени, убежден глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. О сроках принятия соответствующей инициативы он высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Уверен, что введение полного запрета вейпов в России — это вопрос времени. Причем, с большей вероятностью, рассчитываю, что очень скорого», — заявил депутат.

Комитет Госдумы по охране здоровья готов оперативно подключиться к этому вопросу, добавил Леонов.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что возможность запрета вейпов в России поручено проработать ряду ведомств, сообщило РИА Новости. Он также рассказал, что инициативу поддержала госкомиссия, и дальше нужны регуляторные решения.

«Отличная новость, что уже ряду ведомств поручили проработать возможность запрета вейпов в России. Мы давно говорим о том, что нам необходимо прийти к этому. Теперь сделан еще один шаг навстречу этой инициативе», — прокомментировал Леонов.

До этого стало известно, что парламентарии рассчитывают законодательно запретить в стране вейпы до конца восьмого созыва.

