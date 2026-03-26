13:51, 26 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о сроках введения полного запрета вейпов

Депутат Леонов назвал введение полного запрета вейпов в России вопросом времени
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Введение полного запрета вейпов в России — вопрос времени, убежден глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. О сроках принятия соответствующей инициативы он высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Уверен, что введение полного запрета вейпов в России — это вопрос времени. Причем, с большей вероятностью, рассчитываю, что очень скорого», — заявил депутат.

Комитет Госдумы по охране здоровья готов оперативно подключиться к этому вопросу, добавил Леонов.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что возможность запрета вейпов в России поручено проработать ряду ведомств, сообщило РИА Новости. Он также рассказал, что инициативу поддержала госкомиссия, и дальше нужны регуляторные решения.

«Отличная новость, что уже ряду ведомств поручили проработать возможность запрета вейпов в России. Мы давно говорим о том, что нам необходимо прийти к этому. Теперь сделан еще один шаг навстречу этой инициативе», — прокомментировал Леонов.

До этого стало известно, что парламентарии рассчитывают законодательно запретить в стране вейпы до конца восьмого созыва.

    Последние новости

    «Мы не должны обменивать эти гарантии безопасности на другие». Зеленский отверг требование вывести ВСУ из Донбасса. Что он сказал?

    Раскрыто местонахождение «бесследно исчезнувшего» из российской колонии поджигателя Корана

    Трамп рассказал о мольбах иранских переговорщиков

    Российский космонавт поделился рецептом «космического» кулича

    В России обсудят запрет экспорта бензина

    Орбан обратился к Зеленскому с призывом об агентах Украины

    Россиянин объелся крыжовника и поджег жену

    Сооснователя «Российской ЛГБТ-сети» объявили в розыск

    Дмитриев заявил о наступлении самого мощного энергокризиса в истории

    Умер заслуженный артист России Петр Складчиков

    Все новости
