Раскрыта идеальная продолжительность секса

Уролог Антон Чепкий раскрыл идеальную продолжительность секса. Эту тему он затронул в ходе интервью для YouTube-канала руководительницы клиники превентивной медицины LIFE DROPS Евгении Беловой.

Чепкий подчеркнул, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, 15 минут достаточно для того, чтобы оба партнера при правильной стимуляции испытали оргазм. Доктор также напомнил о важности прелюдии, о которой многие мужчины часто забывают.

«Чтобы партнерша получила оргазм, ее нужно хорошо простимулировать, она должна быть правильно настроена, поэтому у нее секс должен начаться еще за ужином, назовем это так», — заявил специалист.

Он добавил, что некоторые мужчины сталкиваются с преждевременным семяизвержением. Такой диагноз ставится в том случае, если секс длится менее двух минут, отметил врач.

